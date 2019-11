L'Ufficio del Turismo di San Marino emette bando per l'attività di Digital Content Manager

L'Ufficio del Turismo di San Marino emette bando per l'attività di Digital Content Manager.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ha emesso un bando di concorso per un incarico di collaborazione per svolgere l'attività di Digital Content Manager.

"Il bando" - si legge - "è finalizzato al reperimento di una figura professionale in grado di garantire una content strategy efficace, di organizzare informazioni al fine di pubblicarle e renderle rilevanti, creare interesse ed engagement con gli utenti, svolgere attività di Digital PR, di redazione di comunicati, articoli e news per il web, di recruitment e supporto giornalisti e blogger, di sviluppo e fidelizzazione di reti di opinion leader e influencer, redazione sui canali digital della Repubblica di San Marino, oltre che promuovere i prodotti turistici della Repubblica di San Marino coerentemente con quanto previsto nel Piano Strategico per il turismo della Repubblica di San Marino periodo 2019/2023."

Tutte le informazioni per la candidatura sono disponibili nell'apposita sezione sul sito della Pubblica Amministrazione. Il termine di presentazione delle domande di ammissione è alle ore 12.00 del 12 dicembre 2019.

L'Ufficio del Turismo invita per informazioni e chiarimenti di carattere formale (riguardanti le modalità di presentazione della candidatura e la corretta formulazione della stessa) gli interessati a richiedere delucidazioni in forma scritta all'e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm, mentre per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico (riguardanti le competenze e conoscenze richieste al candidato) a scrivere all'e-mail: marketing.turismo@pa.sm.



I più letti della settimana: