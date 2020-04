L'Ufficio Filatelico e Numismatico riprende le attività, senza apertura al pubblico

L'Ufficio Filatelico e Numismatico riprende le attività, senza apertura al pubblico.

L’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino comunica di aver ripreso la propria attività con operatività minima e senza apertura al pubblico per adempimenti contabili urgenti. Dal 4 maggio sarà possibile, dalle 10 alle 13, richiedere informazioni telefoniche ai numeri 0549/882350 (in italiano) oppure al + 378 0549/882365 (in inglese, francese o tedesco).

Attivi anche gli indirizzi email:

-info.ufn@pa.sm - in lingua italiana

-info.english.ufn@pa.sm - in lingua inglese

-info.deutsch.ufn@pa.sm - in lingua tedesca

-info.francais.ufn@pa.sm - in lingua francese

-info.espanol.ufn@pa.sm - in lingua spagnola

Il punto vendita rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni, mentre negli uffici di Borgo Maggiore non è ammesso l'accesso per eventuali operazioni di cassa o richiesta informazioni per via delle norme di prevenzione di contagio.





