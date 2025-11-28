L’Ufficio Vaccinazioni lascia l'Azzurro e si trasferisce all’Ospedale di Stato

Dal 1° dicembre 2025 l'Ufficio Vaccinazioni dell'Iss si trasferirà dal Centro Commerciale Azzurro nella nuova sede all'Ospedale di Stato, al piano -1 della palazzina ambulatori specialistici (ex casa di riposo). Lo comunica l'ISS in una nota in cui spiega che "il trasferimento rappresenta un'importante riorganizzazione logistica che consente di migliorare l’attività grazie alla maggiore vicinanza con il centro farmaceutico e agli altri servizi correlati".

“Questo trasferimento - dichiara il Direttore della UOC Cure Primarie, Pierluigi Arcangeli - rappresenta un passo significativo verso l'ottimizzazione dei nostri servizi di prevenzione. Concentrare l'attività vaccinale presso l'Ospedale di Stato consente ai nostri operatori di lavorare in un ambiente sicuro e completamente integrato con gli altri servizi sanitari."

“La riorganizzazione della UOC Cure Primarie rientra in una più ampia strategia di potenziamento dei servizi territoriali dell'ISS - aggiunge il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie, Alessandro Bertolini -. Il trasferimento dell'Ufficio Vaccinazioni all'Ospedale di Stato non è una semplice questione logistica, ma un'occasione per rafforzare il raccordo tra alcuni servizi ambulatoriali specialistici e la medicina preventiva, oltre a garantire un ulteriore miglioramento della sicurezza delle prestazioni erogate. La nuova sede permette di offrire ai cittadini sammarinesi un percorso di salute più coordinato e rispondente alle loro esigenze, con particolare attenzione alla vaccinoprofilassi come strumento fondamentale di sanità pubblica”.

Restano invariati gli orari di apertura e i recapiti.







