L'ultima campanella: finisce la scuola anche per le classi prime e seconde delle medie

Oggi è il momento dei saluti, il momento di firmare le magliette bianche, in modo da portarsi dietro, per tutta l'estate, il ricordo dei compagni di scuola e dei professori.

L'ultima campanella suona, i ragazzi delle medie di Fonte dell'Ovo corrono fuori, per il rito, che negli anni non cambia, dei gavettoni.

"Ci vediamo a settembre, comportati bene, buona estate", il saluto dei bidelli.

Ma per molti le amicizie continueranno, con i centri estivi, e se ne formeranno di nuove. Un anno impegnativo, ha sottolineato il Dirigente scolastico Remo Massari:

"è stato un anno impegnativo per i docenti, che siamo arrivati un po' stanchi alla fine, impegnativo anche per i ragazzi che hanno svolto diverse attività, e questa è l'ultima campana dell'anno per le prime e per le seconde, mentre invece per le terze l'ultima campana è stata ieri."

Ma un anno anche pieno di soddisfazioni, per una scuola che non può solo insegnare le materie, ma deve essere anche strumento di socialità e di educazione:

"Noi come scuola media affrontiamo, a parte appunto le discipline, affrontiamo molto il problema delle competenze di cittadinanza perché essere cittadini ed essere cittadini nel mondo digitale è diventato una cosa sempre più importante. La scuola aiuta alla socialità, aiuta a imparare a relazionarsi con gli altri", ha concluso Massari.







