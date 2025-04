FUNERALI L'ultimo abbraccio a Papa Francesco: da Piazza San Pietro al mondo, rivive il suo messaggio di pace Alle esequie i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, insieme al segretario agli Esteri, Luca Beccari, e a rappresentanti istituzionali e diplomatici del Titano

Un saluto che diventa un abbraccio commosso: il mondo rende omaggio al “Papa degli ultimi”. In Piazza San Pietro i funerali di Francesco. Un evento capace di unire, nello stesso luogo, i grandi della Terra e le persone più umili: gli emarginati, tanto cari al Pontefice, i senzatetto e i meno fortunati, presenti alle esequie. A celebrarle il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Dopo la sistemazione della bara sul sagrato, prendono il via i funerali.

In Vaticano i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, insieme al segretario agli Esteri, Luca Beccari, all'ambasciatrice presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, e alla direttrice del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti. Presente il vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi. Oltre 250mila i fedeli in piazza. Tante le personalità internazionali, dai rappresentanti delle fedi religiose ai capi di Stato e di governo, come Trump, Zelensky, Macron, Von Der Leyen, Mattarella.

Nell'omelia i passaggi più significativi del pontificato di Francesco: l'umiltà, il carisma, la difesa di profughi e bisognosi, il dialogo interreligioso. Ma è sul passaggio dedicato alla pace che la folla si lascia andare ad un grande applauso. Piazza San Pietro al centro del mondo con le preghiere in diverse lingue, anche in arabo e mandarino.

Al termine delle celebrazioni l'ultimo viaggio: la bara, sistemata sulla papamobile, attraversa le vie della città eterna. Una Roma blindata, per motivi di sicurezza. 150mila le persone lungo le strade, tra applausi ed emozione, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore: luogo scelto dal Papa per la sepoltura.

Nel servizio un estratto dell'omelia del cardinale Giovanni Battista Re e l'intervista al segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: