L'ultimo saluto a Enrico Bellofiore: amico e collega, esempio di coraggio e amore per la vita

Quando muore un amico, sono i ricordi che accarezzano l'anima. Un silenzio commosso ha accompagnato l'ultimo saluto ad Enrico Bellofiore, scomparso ad appena 47 anni domenica scorsa per una grave malattia. Ai familiari, colpiti dal dolore, l'abbraccio e il conforto di quanti gli hanno voluto bene, segno di una vicinanza che non verrà mai a mancare.

“Enrico sapeva accogliere” – ha ricordato in omelia il Vescovo di San Marino - Montefeltro Andrea Turazzi che oggi ha voluto fortemente esserci a celebrare il rito funebre: in tanti anni di collaborazione in tv ne ha potuto apprezzare le doti professionali e le qualità umane.

Partito poco più che ventenne da Tolentino aveva trovato proprio qui sul Titano la sua strada, in forza alla San Marino Rtv dal 2001. Lavoro, amici e nel tempo l'amore ed una famiglia con Nadia e i loro due bambini, che per lui erano tutto.

Più di un semplice collega a cui ci uniscono momenti di straordinaria condivisione. Oggi il giorno più triste, che ci vede più soli e inermi di fronte alla mancanza. Ma di Enrico continueremo a ricordare la risata contagiosa, la battuta pronta, il saluto entusiasta che riservava a tutti e che metteva di buon umore; il coraggio che ci ha insegnato, l'altruismo e l'attaccamento alla vita.