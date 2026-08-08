GUCCINI L'ultimo saluto a Francesco Guccini: esequie private, le parole commosse della figlia Teresa Presente il cardinale Zuppi, amico intimo, che ha concluso con una benedizione

L'ultimo saluto a Francesco Guccini: esequie private, le parole commosse della figlia Teresa.

È nel silenzio e nella riservatezza della sua casa di Pavana che Francesco Guccini ha ricevuto questa mattina l’ultimo, commosso saluto. Nel cortile della casa di famiglia, sull’Appennino tosco-emiliano tanto amato e raccontato nelle sue canzoni e nei suoi libri, si sono svolte le esequie private del cantautore e scrittore, scomparso all’età di 86 anni.

Come aveva desiderato, la cerimonia si è svolta in forma riservata, davanti a una quarantina di persone tra familiari e amici più cari. Un addio lontano dai riflettori, affidato ai ricordi, alle parole e alle letture di chi gli è stato più vicino nel corso della vita.

Tra i presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e amico intimo di Guccini, che ha concluso le esequie con una benedizione e una preghiera.

Un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo momento nella casa di Pavana, mentre all’esterno i fan, accorsi numerosi nonostante il carattere privato della cerimonia, hanno atteso il passaggio del feretro per il loro ultimo omaggio.

Particolarmente intenso il ricordo della figlia Teresa, che nel corso del funerale laico ha rivolto al padre parole capaci di condensare affetto, gratitudine e dolore. "Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi?". Il suo saluto si è chiuso con poche, semplici parole, forse le più difficili: "Buon viaggio, babbo".

A concludere le esequie, una benedizione e una preghiera del cardinale Zuppi.

Accanto a Raffaella c’erano la figlia Teresa e la madre Angela. Sulla bara, alcuni oggetti scelti per accompagnare Guccini nel suo ultimo viaggio: il libro "Maigret a Parigi" e un collage con le fotografie dei suoi amati gatti. Piccoli segni di una quotidianità privata che, anche nell’ultimo saluto, hanno raccontato l’uomo oltre il personaggio pubblico.

Quando il feretro ha lasciato la casa di Pavana, lungo la strada nazionale si erano raccolti numerosi fan. Tra gli applausi e la commozione, qualcuno ha gridato: "Grazie Francesco". Un grido semplice e potentissimo, capace di riassumere il sentimento di generazioni che nelle sue parole, nelle sue canzoni e nelle sue storie hanno trovato una voce, un luogo, una memoria.

Visibilmente commossa, la moglie Raffaella ha accompagnato il feretro nel momento dell’uscita dall’abitazione, insieme ai familiari più stretti.

Poi l’ultimo viaggio ha preso la strada verso Bologna: dopo il momento intimo vissuto nella casa di Pavana, la salma sarà trasferita al tempio crematorio di Borgo Panigale per la cremazione. Successivamente, secondo le volontà espresse dallo stesso Guccini, le ceneri torneranno a Pavana e saranno tumulate nel cimitero comunale. Sarà ancora qui, tra quelle montagne, quelle strade e quei luoghi che hanno accompagnato tutta la sua esistenza e che sono diventati parte indissolubile della sua opera, che Francesco Guccini troverà la sua ultima dimora.

E mentre il feretro si allontanava tra gli applausi, Pavana ha stretto per l’ultima volta il suo cantautore. Un addio privato, ma non silenzioso.

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