L'ultimo saluto a Luca e Cristian, gli amici morti sul Gran Sasso

L'ultimo saluto a Cristian Gualdi, di 42 anni e Luca Perazzini, di 48, i due alpinisti morti per assideramento sul Gran Sasso dopo essere scivolati nel Vallone dell'Inferno. Sono previste due esequie separate, la prima alle 10 nella parrocchia di San Vito per Luca e alle 15 nella Collegiata Clementina per Cristian, officiate dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi.

I due amici sono stati ricordati da veglie di preghiera e una fiaccolata sabato scorso, cerimonia simbolica che ha visto accendere alcune candele lungo via Saffi, a Santarcangelo.