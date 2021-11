L'ultimo saluto a Mauro Maiani

Celebrati a Fiorentino i funerali dell'Ambasciatore Mauro Maiani scomparso prematuramente il 30 ottobre scorso a Dubai, all'età di 63 anni. In Chiesa picchetto al feretro: il cordoglio dei Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, del Congresso di Stato, funzionari e collaboratori, stretti intorno ai familiari e ai tanti amici, nel ricordo – ha sottolineato in omelia Don Achille Longoni – di chi “ha dato tutto se stesso per il suo lavoro, un impegno profuso a piene mani per lo Stato”, sia negli incarichi diplomatici ricoperti, sia come Commissario di San Marino all'Expo 2020. Presenti, per rendergli omaggio, anche le delegazioni della Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti e del Portogallo, a testimoniare il suo grande lascito in termini di cultura, contatti, legami di amicizia in tutto il mondo.

Nel video il ricordo dei Segretari di Stato Luca Beccari e Federico Pedini Amati.