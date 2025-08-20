RICORDO L'ultimo saluto a Pippo Baudo: amore e commozione ai funerali del re della tv Da Pippo "umanità, generosità e passione". Don Giulio Albanese: "Mi ha confidato che il successo non basta a rendere felici"

Una cerimonia semplice e piena di amore e affetto. E' l'Italia intera a dare l'ultimo saluto al re della televisione Pippo Baudo. Le esequie nella sua terra d'origine, nel santuario di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania. Una celebrazione religiosa ma anche un abbraccio collettivo, in diretta tv, da parte di tutti quelli che lo hanno amato.

Perché Baudo era una presenza amica nelle case di ogni persona e quella gente ha affollato la piazza e le vie del piccolo centro storico siciliano. Ad officiare il funerale il vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, e il parroco Giuseppe Luparello. Oltre ai familiari, hanno partecipato personalità dello spettacolo, della musica, della tv. Insieme ai rappresentanti delle istituzioni, a partire dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

A pronunciare l'omelia è stato il padre spirituale del presentatore, don Giulio Albanese, che ha ricordato la sua testimonianza di “umanità, generosità e passione”. "Poco prima di morire - ha affermato don Giulio - mi ha confidato che il successo, e lui come sapete ne ha avuto tanto, non basta a riempire il cuore. Il successo, da solo, non basta a rendere felici". Poi un passaggio dedicato ai valori della giustizia e della legalità. "Il senso della giustizia - ha sottolineato il sacerdote durante l'omelia - è stato forte e sempre impresso nell'animo di Pippo, soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia: un male da estirpare, secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità".

Indimenticabili gli show televisivi, le opere, l'eredità lasciata da Pippo Baudo che, nel corso della sua carriera, ha contribuito anche alla storia della tv sammarinese, firmando un programma per Rtv e partecipando a trasmissioni dell'emittente di Stato. Centinaia le persone che hanno assistito ai funerali tramite i maxi schermi in piazza a Militello, riunite per l'ultimo applauso a Pippo.

Nel servizio alcuni estratti dell'omelia di don Giulio Albanese

