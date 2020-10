L'ultimo saluto a Sante Canducci

Celebrati nel pomeriggio nel Santuario della Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore i funerali di Sante Canducci, medico e politico, morto a 76 anni dopo una lunga malattia. Alla funzione, officiata da don Marco Scandelli, non sono voluti mancare, accanto alla famiglia, i colleghi medici dell'Ospedale di Stato e personale dell'Istituto di Sicurezza Sociale, dove Canducci ha operato alla direzione del Reparto di Ginecologia e della Medicina interna. Presenti realtà dell'Associazionismo, presente il mondo politico, in particolare, una nutrita delegazione del PDCS, partito nel quale Canducci ha militato e per il quale è stato a lungo rappresentante in Consiglio Grande e Generale, ricoprendo per oltre 10 anni incarichi di Governo in varie Segreterie, dal Lavoro alla Sanità, Giustizia e Istruzione.