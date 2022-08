L'ultimo saluto a Simone De Luigi

Il corteo funebre viene accolto dal canto del coro "eccomi Signore, eccomi". Una chiesa gremita quella per il funerale di Simone. La famiglia, gli amici, i conoscenti: un'intera comunità raccolta attorno al dolore per una morte così prematura. Simone De Luigi aveva compiuto da poco 18 anni, quando lunedì scorso ha perso la vita in un incidente stradale.

"La morte non è l'ultima parola perché Simone è eterno. Oggi siamo qui per parlare di resurrezione e di speranza, quella che noi adulti abbiamo per voi giovani che siete tutti riuniti qui per Simone", queste le parole di padre Ignazio nell'omelia funebre. Simone, una promessa del tennis, è stato celebrato anche dai suoi compagni di allenamento, dal suo professore che lo ricorda come uno studente dotato ma soprattutto come una persona sempre sorridente, di rara sensibilità. I suoi amici l'hanno celebrato con piccoli messaggi colmi di promesse e di ricordi.