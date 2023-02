CORDOGLIO L'ultimo saluto a Tonino Giorgetti, uomo buono e infinitamente generoso

L'ultimo saluto a Tonino Giorgetti, uomo buono e infinitamente generoso.

A Valdragone, in un Santuario del Cuore Immacolato di Maria gremito di gente, l'estremo saluto ad Antonio Giorgetti, per tutti Tonino, Amministratore Unico de La Sociale Chiesanuova e della Giorgetti S.p.a. e storico membro dell'Azione Cattolica. Aveva 81 anni. Presenti i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, insieme al Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini. I funerali sono stati celebrati dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi.

L'omaggio ad un uomo buono, infinitamente generoso e stimato da tutto il Paese per la grande onestà e capacità di fare del bene come volontario e attraverso importanti atti di beneficenza. Profondo il cordoglio dei tanti dipendenti de La Sociale, in casacca rossa: si sono stretti intorno al dolore dei familiari. In queste ore lo hanno ricordato come lavoratore instancabile e punto di riferimento per tutte le persone che gravitavano intorno all’azienda.

