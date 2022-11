L'ultimo saluto ad Alberto Rino Chezzi, il commercialista con la passione dell'arte

Nel video alcuni momenti della cerimonia

Nella chiesa di Serravalle, l’ultimo saluto ad Alberto Rino Chezzi, il commercialista con la passione del giornalismo e dell'arte, morto a 62 anni. In tanti hanno seguito con commozione le esequie officiate da Don Pier Luigi Bondioni. Sulla bara tanti fiori bianchi, e il suo sorriso, nella foto scelta dalla famiglia. Ma ci sono anche le sue opere, insieme ai rappresentanti di istituzioni, associazioni, amici e semplici cittadini. Alberto Chezzi era persona nota a San Marino per i suoi numerosi incarichi: Presidente dell’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters, dottore commercialista, ma anche pittore e giornalista. Ha ricoperto anche l’incarico di presidente del collegio sindacale dell’Istituto per la sicurezza sociale.

In gallery il ricordo dell'amico Phil Macina, regista e operatore