L'ultimo viaggio della Regina Carlo III in Parlamento, la sua prima volta da Re: " Fedele al modello costituzionale"

Ali di folla rendono omaggio alla loro sovrana nel suo ultimo viaggio, dalla residenza scozzese di Balmoral verso la sepoltura finale prevista a Londra lunedì 19. Al passaggio del corteo il tributo commosso dei suoi sudditi, in attesa già all'alba fuori dalla cattedrale di Edimburgo, dove la sovrana rimarrà esposta per 24 ore. La zona è completamente transennata e presidiata dalle forze dell'ordine: le autorità si aspettano decine di migliaia di persone. Ci sono regole da seguire per chi vorrà partecipare all'omaggio pubblico: si chiede un atteggiamento appropriato e silenzioso, niente video o foto con i telefonini.

Lunedì tutti gli sguardi saranno invece puntati sull'Abbazia di Westminster, dove una giovane Elisabetta sposò nel 1947 il suo amato Filippo e luogo in cui, sei anni dopo, venne incoronata. Sarà lì che verranno celebrati i funerali di Stato, secondo le ultime volontà della Regina. I preparativi sono già cominciati: sarà una cerimonia unica, in mondovisione, a cui parteciperanno Capi di Stato, Presidenti, teste coronate. Il presidente americano Joe Biden e la First Lady Jill - fa sapere la Casa Bianca - partiranno alla volta di Londra sabato.

Intanto, accolto da una folla festosa e da uno squillo di trombe, Carlo III ha fatto il suo primo ingresso da Re in Parlamento, rinnovando solennemente il suo impegno di fedeltà al modello di "governo costituzionale" britannico. Il sovrano, con la regina consorte Camilla al fianco, ha ricordato "la dedizione insuperabile" della sua "amata madre" al Paese e ai propri doveri, ripromettendosi di seguirne le orme. Più intimo il ricordo del nipote ribelle Harry: Mi mancherà – scrive - il "sorriso contagioso" e il "saggio consiglio della nonna". Il rapporto tra Harry ed Elisabetta II era stato segnato dallo strappo dalla famiglia reale, col trasferimento negli Usa insieme alla moglie Meghan. Resta l'amarezza di non averle potuto dire addio: corso al capezzale della nonna, è arrivato troppo tardi.

