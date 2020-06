FASE 2 L'unione consumatori sammarinesi riapre al pubblico

L'Unione consumatori sammarinesi, che anche nel periodo dell'emergenza Covis non non ha mai chiuso, rispondendo costantemente all'utenza tramite telefono o chat, ricorda che ora è possibile recarsi presso i suoi uffici al centro uffici Tavolucci. Sarà necessaria la prenotazione telefonica al numero 337/1010198. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio. Per accedere necessaria la mascherina e l'utilizzo del gel posto all'ingresso. A tutti gli utenti sarà misurata la febbre.



