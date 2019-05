L'Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters in Estonia per l'assemblea Efj

L'Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters ha partecipato, in Estonia, all'assemblea generale della Federazione europea dei giornalisti. Evento che si è svolto il 9 e 10 maggio, con oltre 150 cronisti e rappresentanti di organizzazioni del settore da Europa, Russia e Turchia. All'assemblea ha partecipato anche la Presidente estone. I giornalisti hanno affrontato tematiche come la libertà di stampa, i diritti del lavoro, la sicurezza dei giornalisti e le problematiche legate ai nuovi media. L'Usgi segnala la collaborazione con la Federazione nazionale stampa italiana per l'approvazione di una mozione urgente "contro i tagli del Governo italiano" che, sottolinea l'organizzazione, "mettono a rischio l'esistenza di molte testate".