L'Unione volontari Protezione Civile piange Murdock, "un cane che cercava le persone"

“Ci sono cani che hanno un valore aggiunto, un po’ come accade per le persone. Quando vengono a mancare per un atto spregevole e non per l’ineluttabilità del ciclo della vita, il dolore è ancora più grande. Quasi incolmabile”. Lo scrive l'Unione volontari di Protezione Civile, colpita dritta al cuore dall'ultimo caso di avvelenamento. Murdock aveva quel valore aggiunto, perché era un cane da ricerca, addestrato per soccorrere, localizzare resti umani. Chi lavora in questo campo sa bene l'impegno che c'è dietro, l'investimento economico ma anche il rapporto affettivo che si instaura con il compagno di squadra a quattro zampe. Ogni passo avanti è una preziosa conquista, e quando l'addestramento è completo si ha a disposizione un fondamentale alleato nell'attività di ricerca e salvataggio. Murdock era un cane che cercava persone. Era in grado di trovare chi si era perso in un bosco, salvare vite in situazioni di emergenza come terremoti, alluvioni o incendi. Avrebbe potuto soccorrere anche chi ne ha causato la morte. Il suo avvelenamento non è quindi solo un duro colpo per la sua squadra ma è anche un affronto all'intera comunità. “L’avvelenamento di un cane da soccorso, o da ricerca – scrivono i volontari - è un atto gravissimo e condannabile perché meritano non solo la nostra ammirazione ma soprattutto rispetto e protezione”. Chiedono alle autorità competenti "di fare tutto il possibile per identificare e perseguire i responsabili di questo atto ignobile". La Segreteria al Territorio assicura il massimo impegno istituzionale: “La priorità – afferma Matteo Ciacci - è chiara: punire i responsabili e rafforzare le misure di prevenzione. Lavoreremo senza sosta – promette - per assicurare che il nostro territorio resti un luogo sicuro per tutti”.