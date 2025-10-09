WORLD UNIVERSITY RANKINGS L’Università di Bologna si conferma al top: prima in Italia e tra le migliori 130 al mondo Tra primi 200 atenei, anche la Scuola Normale di Pisa e la Sapienza di Roma

L’Università di Bologna si conferma al vertice tra gli atenei italiani per il sesto anno consecutivo, conquistando il 130° posto nella classifica Times Higher Education 2026, pubblicata oggi. Un risultato in crescita rispetto allo scorso anno, quando l’Alma Mater del capoluogo emiliano-romagnolo si era piazzato al 146° posto. Tra le prime 200 università al mondo figurano anche la Scuola Normale Superiore di Pisa, 137ª, e la Sapienza di Roma,170ª, entrambe in miglioramento rispetto al ranking 2025, dove occupavano rispettivamente la 154ª e la 185ª posizione.

Nella fascia delle prime 250 università si collocano invece il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università di Padova, confermando l’eccellenza della formazione e della ricerca italiana. A livello globale, l’Università di Oxford mantiene la leadership mondiale per il decimo anno consecutivo, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (MIT). Princeton e Cambridge condividono il terzo posto del podio in una classifica che include oltre 2.000 atenei di 115 Paesi.



