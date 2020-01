L'Università di San Marino cerca un immobile per ospitare Dipartimento Scienze Umane e Segreteria Studenti

L'Università di San Marino cerca una sede per il Dipartimento di Scienze Umane e la Segreteria Studenti. Allo scopo è stato emesso un bando di concorso. L'immobile richiesto dovrà essere collocato nel centro storico o nelle zone limitrofe. La superficie minima richiesta è di 800 metri quadri, di cui almeno 700 da destinare ad aule, uffici e sale per le conferenze. L’Ateneo sammarinese intende individuare un immobile in locazione, con possibilità di esercitare un’opzione di acquisto.

Il bando completo, che scadrà alle ore 12 del 27 gennaio, è disponibile sul sito dell'Università di San Marino, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”.

