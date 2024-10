UNIVERSITÀ DI SAN MARINO L'Università di San Marino per Danilo Dolci: l'evento del 25 ottobre L'evento “Cento anni di Danilo Dolci - per una maieutica della non violenza” coordinato da Federica Zanetti

L'Università di San Marino dedica la giornata del 25 ottobre a Danilo Dolci, detto anche il “Ghandi italiano”. Figura simbolo della non-violenza, educatore e attivista anti-mafia, Danilo Dolci è stato anche poeta e sociologo. Nato in Sicilia 100 anni fa, ha diffuso il suo messaggio in tutta Italia e San Marino, dove ha lavorato a un manifesto di pedagogia con l'obiettivo di fondare una Università della Pace mai concretizzata. Le sue cause hanno ispirato il mondo del cinema, del teatro e degli studi: per questo l'Università curerà una giornata dove verranno affrontati la storia, i pensieri, i valori e i progetti di un uomo che è stato anche protagonista di proteste non violente e di uno “sciopero alla rovescia”.

La coordinatrice dell'evento Federica Zanetti ha detto che è “logico di qui riflettere su cosa potrebbe rappresentare oggi una Università della Pace a San Marino, come era nei suoi progetti”. L'appuntamento è il 25 ottobre dalle 14.00, nell'Aula Magna della sede universitaria, mentre alle 17.30 ci sarà la proiezione del documentario “Danilo Dolci – memoria e utopia”. L'evento “Cento anni di Danilo Dolci - per una maieutica della non violenza” si sposterà al Teatro Titano, dove alle 21.30 è in programma lo spettacolo “Digiunando davanti al mare”.

