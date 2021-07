L'Università guarda al domani: per la prima volta promuove progetti di ricerca e sogna la Casa dello Studente

L'Università ha bisogno della ricerca: questo imperativo ha spinto San Marino a promuovere 8 progetti di ricerca, finanziati direttamente dall'Università con 15 mila euro per ogni iniziativa. Per la prima volta l'Università della Repubblica decide di proporsi attivamente nella ricerca accademica, che secondo il rettore Corrado Petrocelli è fondamentale per il suo funzionamento. Un ulteriore passo in avanti per l'Università, che punta sempre più ad affermarsi sul palcoscenico mondiale, provando anche ad offrire un giorno ai propri studenti un luogo di residenza apposito, da sempre sogno del rettore.

Nel video l'intervista al rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli

