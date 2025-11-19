L'Università “Il Sorriso” ospita il seminario sui cambiamenti climatici

Le interviste a Pietro Falcioni e a Luca Gualandra

C'è l'esperienza della Protezione Civile di San Marino nell'importanza di investire nella formazione e nella divulgazione e ci sono lo studio e la passione per la meteorologia del climatologo Luca Gualandra per rispondere a un tema di drammatica attualità, quello dei cambiamenti climatici e dei fenomeni estremi che sempre più spesso ne derivano nel rispondere alle domande “Come ci si può preparare?” e soprattutto “Siamo pronti?”

“Siamo pronti, è una domanda che bisogna sempre porci - dice il Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni. Tra i tanti obiettivi della Protezione Civile c'è quello anche di incrementare sempre la preparazione, la formazione di ogni singolo cittadino, perché come diciamo sempre, ogni singolo cittadino è la prima unità di protezione civile, quindi con i suoi comportamenti, con le buone maniere, con la sua buona resilienza, deve essere sempre pronto ad affrontare qualsiasi evento avverso”.

L'importanza della sensibilizzazione verso tutte le fasce d'età in evidenza da Luca Gualandra. “Dalla mia esperienza - dice - ho visto che alcuni sono pronti, alcuni no – dice - nel senso che molti non credono neanche in questi cambiamenti climatici, è proprio lì che ci sono questi eventi per cercare di sensibilizzare. Il pubblico di oggi tra l'altro l'ho già conosciuto lo scorso anno in un'altra conferenza, ma bisognerebbe allargare a tutte le fasce d'età, un po' a tutti i tipi di persone, per creare un po' di consapevolezza”.

Nel video, le interviste al Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni e a Luca Gualandra, climatologo







