L'uragano Milton ha toccato terra nel sudovest della Florida ed è sceso a categoria 2. Alto l'allarme. Oltre due milioni di persone senza elettricità.

In Italia oggi allerta rossa per il maltempo in Lombardia; arancione in Emilia, Trentino e Veneto; gialla in Romagna, Alto Adige e Liguria. Nella notte piogge intense a Milano, con il Lambro sorvegliato speciale.