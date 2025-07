"La balestra dell'amicizia" donata alla comunità di Detroit

La balestra che attraversa l'oceano. È la prima volta che la Federazione Balestrieri Sammarinesi dona questo manufatto, simbolo della maestria degli artigiani e lo regala alla grande comunità sammarinese a Detroit.

La sua esposizione è infatti prevista in concomitanza con il 50° anniversario del Club sammarinese della città statunitense, che verrà celebrato il 3 settembre 2026. L'iniziativa ha preso forma dopo la richiesta avanzata dalla Console di Detroit, Vicenzina Toccaceli, durante la sua visita istituzionale dello scorso febbraio ed è stata consegnata oggi a Palazzo Mercuri.

"La balestra è stata fatta nel 1956, quindi è un cimelio, chiamiamola una antica balestra, però ha un significato molto profondo per i balestieri - commenta Enzo Semprini, della Federazione Balestrieri -. Quindi è un onore, come ho detto in conferenza stampa, consegnarla a Detroit. Ci sono stato vent'anni fa, e so quanto la popolazione, i sammarinesi di Detroit, tengano a questa cosa".



Il Segretario alI'Industria Rossano Fabbri ha ribadito l'importanza de questo dono come "ponte culturale tra i cittadini sparsi nel mondo, soprattutto oggi che siamo già alla quarta generazione, e per i giovani è ancora più importante tenere stretto il contatto con le radici". Anche il Segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori ha sottolineato come: "Ogni legame con le comunità estere sia un investimento nel futuro della Repubblica. Saremo sempre al vostro fianco".

"È molto importante per noi - conclude Enzo Calzolari, membro del Club di Detroit -. Ed io, essendo stato balestiere da ragazzino, ancora ce l'ho un po' qui nel cuore. Dopo purtroppo sono andato via e le balestre le ho lasciate da parte, ma quando sono venuti i balestieri ed hanno fatto lo spettacolo dentro il club di San Marino, per noi è stata una grande sorpresa e un grande onore".



All'incontro hanno partecipato anche 8 giovani provenienti dalla comunità di Detroit, attualmente sul Titano per i soggiorni culturali. Nel video le interviste a Enzo Semprini, della Federazione Balestrieri, Enzo Calzolari, membro del Club di Detroit .