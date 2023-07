BIBLIOTECA DI STATO La Banda Militare di San Marino compie 180 anni, una mostra per riviverne la storia Tra i cimeli esposti anche gli spartiti del primo inno di San Marino, datato 1856

Era il 6 giugno 1843 quando un documento indirizzato al Consiglio Principe e Sovrano istituiva la Banda Militare della Repubblica di San Marino, all’epoca ancora chiamata Concerto Militare.

È da questo documento che parte l’esposizione che celebra i 180 anni di una vera e propria istituzione sammarinese.

A presentare la mostra, installata nelle sale della Biblioteca di Stato, è stato colui che da 33 anni, dirige la Banda Militare, il Maestro Stefano Gatta.

La mostra resterà in allestimento fino all’8 settembre con i suoi cimeli che attraversano 3 secoli di storia. Tra questi ci sono una lunga serie di strumenti musicali, i programmi di cerimonie storiche, così come gli spartiti del primo inno della Repubblica di San Marino, composto nel 1856 da Luigi Para, il primo Direttore della Banda. Ma sono presenti anche documenti che attesterebbero ad oltre 200 anni fa la vera la data di nascita della Banda Militare di San Marino, come ci spiega nel servizio il Maestro Stefano Gatta.

