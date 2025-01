FESTIVITÀ La Befana chiude il "Natale delle Meraviglie" In tanti hanno atteso l'arzilla vecchietta in centro storico. Questa mattina il tradizionale volo sopra l'Aerodromo di Torraccia

Anche quest'anno tradizione rispettata: la Befana è atterrata puntuale con un carico di dolci, e nemmeno un pezzettino di carbone, all'Aerodromo di Torraccia. Ad aspettarla tantissimi bambini e adulti che nell'attesa si sono intrattenuti con giochi, selfie, dimostrazioni di volo, esibizioni di aeromodelli e lo spettacolo del Mago Gabriel e Magica Gilly.

Befana che ha fatto tappa anche in Città per l'ultima giornata del Natale delle Meraviglie a bordo non solo della tradizionale scopa ma anche dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro. Lungo le vie del centro storico la grande parata itinerante della marching band “Funky Is the Way”: spettacolo musicale in stile funky, fuso con altri generi musicali come il pop, la disco e il jazz, che coinvolto il pubblico di tutte le età. Befana che ha fatto tappa anche al Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale a Campo Bruno Reffi e poi nei pressi della Segreteria di Stato per il Turismo, la consegna dei dolci con caramelle per tutti i bimbi presenti.

