SAN MARINO
La Befana sfida la neve e chiude "Il Natale delle Meraviglie"
Nonostante la copiosa nevicata la Befana è comunque passata sul Titano. In centro storico la festa finale per il Natale delle Meraviglie con la vecchietta che si è calata davanti al Palazzo del Turismo a conclusione dell'evento.
All'aeroclub di Torraccia invece l'atterraggio della Befana, che visto il tempo ha scelto il bob al posto della scopa. Presente anche la deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo.
