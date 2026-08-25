"La benzina del sindaco": a Valle Castellana il pieno costa fino a 10 euro in meno

Mentre in Italia si torna a fare i conti con il caro carburanti, c'è un piccolo paese di montagna dove il benzinaio è il Comune. Succede a Valle Castellana, poco più di 800 abitanti in provincia di Teramo, nel cuore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Qui l'unico distributore del territorio è gestito direttamente dall'amministrazione comunale, che acquista benzina e gasolio e li rivende praticamente a prezzo di costo.

Il risultato si vede sul tabellone dei prezzi: circa 1,75 euro al litro per la benzina e 1,89 per il diesel. Una differenza che può arrivare a 10-20 centesimi al litro rispetto ad altri distributori. Tradotto su un pieno da 50 litri significa risparmiare fino a una decina di euro. Sui social l'hanno già ribattezzata la “benzina del sindaco”. Ma quella di Valle Castellana non nasce come un'iniziativa studiata per rispondere agli ultimi rincari.

La storia comincia alcuni anni fa, quando l'unico distributore della zona rischia di chiudere. Per un comune montano, con una popolazione distribuita in quasi 40 frazioni, perderlo avrebbe significato costringere molti residenti a percorrere una ventina di chilometri soltanto per fare rifornimento. Il Comune decide allora di intervenire direttamente, rilevando l'impianto e trasformando quella pompa di benzina in un servizio pubblico. Una scelta nata soprattutto per contrastare l'isolamento e la progressiva scomparsa dei servizi dalle aree interne, ma che oggi, con i prezzi dei carburanti tornati a salire, assume un significato completamente diverso.







