La biodiversità al centro della Giornata per la Custodia del Creato

Al Lago di Andreuccio la celebrazione della Giornata per la Custodia del Creato con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Andrea Turazzi. La Giornata è stata istituita da Papa Francesco per tutta la Chiesa Cattolica e si celebra ogni anno per richiamare la necessità urgente di affrontare la crisi ecologica e la responsabilità dell’uomo di essere custode del creato. Riflessione, quest'anno, sulla preziosità e fragilità della biodiversità del nostro pianeta, minacciato dallo sfruttamento dell’ambiente.