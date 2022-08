MEETING22 La campagna elettorale italiana si sposta al Meeting di Rimini I leader dei principali partiti si ritrovano tutti insieme per parlare di sussidiarietà, educazione e lavoro

La campagna elettorale si è spostata prepotentemente al Meeting, dove in mattinata sono arrivati uno dopo l'altro i leader dei principali partiti politici che si contenderanno il voto del 25 settembre prossimo. Protagonisti dell'incontro organizzato in collaborazione con l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, c'erano Matteo Salvini senatore della Lega, Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, Antonio Tajani vice presidente di Forza Italia, Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia Viva, Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, e Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Di sicuro non capita spesso di poterli vedere tutti insieme, seduti ad uno stesso tavolo.

Non sono mancati dei momenti anche con gli esponenti del governo sammarinese, il Segretario di Stato Stefano Canti ha potuto scambiare qualche parola sia con Matteo Salvini che con Antonio Tajani. Presente anche il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini. Sul palco del Meeting si è parlato di sussidiarietà, educazione e lavoro, temi essenziali che ricorrono in questa campagna elettorale, prima però i leader politici avevano parlato alla stampa.

Nel video le interviste a Matteo Salvini, senatore Lega; Enrico Letta, segretario Partito Democratico

