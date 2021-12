La centesima vittima, oltre 1.000 i casi attivi

È un uomo di 55 anni la centesima vittima della pandemia a San Marino, la 40esima del 2021, mentre nel 2020 erano state 60. Dei 26 ricoverati in ospedale sei quelli nelle condizioni più critiche. Si trovano tutti in terapia intensiva e l'Iss rende noto che sono tutte persone che non si sono mai vaccinate contro il Sars-Cov2. 149 le nuove positività riscontrate che portano il totale dei casi attivi a 1020, di cui 995 seguiti a domicilio. Altri 328 residenti, contatti stretti dei positivi, sono obbligati alla quarantena.







La Germania ha inserito San Marino, Italia, Malta e Canada, nelle zone ad alto rischio Covid. A partire da domani chi proviene da San Marino e dagli altri paesi della lista, e non è completamente vaccinato, deve fare una quarantena obbligatoria di dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno con un test negativo. A proposito di vaccini 10.800 - pari al 38,26% della popolazione vaccinabile - i sammarinesi che hanno ricevuto la terza dose.

Da oggi in Italia in vigore alcune nuove regole. Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti nei 120 giorni precedenti, ma con obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni.