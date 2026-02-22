SINDACATO La Centrale Sindacale Unitaria celebra 50 anni di storia Il 21 febbraio 1976 veniva sancita la collaborazione tra i due storici sindacati sammarinesi. "Ricordare le conquiste per mantenere l’attenzione per il futuro del lavoro e dei diritti"

La Centrale Sindacale Unitaria celebra 50 anni di storia.

Mezzo secolo di battaglie sindacali e di conquiste sociali: la Centrale Sindacale Unitaria celebra 50 anni rilanciando l’impegno per il futuro del lavoro e dei diritti. Nel messaggio per l’anniversario, la CSU sottolinea la necessità di "ricordare le conquiste per mantenere l’attenzione per il futuro del lavoro e dei diritti", ribadendo il ruolo svolto dal 21 febbraio 1976 ad oggi come punto di riferimento per lavoratori e pensionati della Repubblica.

Un percorso che – evidenziano Cdls e Csdl – ha contribuito a consolidare un sistema di tutele diffuso e strutturato, fondato sulla contrattazione collettiva nazionale. I sindacati ricordano come "oggi tutte/i le lavoratrici ed i lavoratori sono tutelate/i attraverso la contrattazione nazionale con efficacia erga omnes", un modello che garantisce uniformità di diritti e condizioni e che rappresenta uno degli elementi distintivi del sistema sammarinese.

Tra le conquiste richiamate figurano anche gli strumenti di solidarietà e mutualità sviluppati nel tempo, come la Titancoop e il Fondo Servizi Sociali, nati per rafforzare la protezione sociale e sostenere concretamente le famiglie. La CSU rivendica quindi un ruolo attivo non solo nella difesa dei diritti acquisiti, ma anche nella costruzione di nuove prospettive in un contesto economico e sociale in trasformazione.

"Continueremo instancabilmente ad essere "dalla parte delle persone che vivono con i frutti del loro lavoro, perseguendo libertà, democrazia e giustizia sociale", afferma la Confederazione, indicando come prioritaria la tutela dell’occupazione di qualità, dei salari e del potere d’acquisto.

Guardando avanti, il sindacato richiama anche le sfide legate ai cambiamenti del mercato del lavoro e al percorso di associazione con l'Unione Europa. "Coerentemente con la nostra storia - scrivono i due sindacati -oggi CSdL e CDLS sono impegnate nel sostenere il percorso di Associazione di San Marino all’UE, quale conferma dell’abbandono definitivo di un sistema opaco che ha portato vantaggi a pochi e disastri alle persone oneste. Anche se a volte pare che tali intendimenti non siano patrimonio di tutti, non ci arrendiamo, perché siamo convinti che per far fronte all’inevitabile aumento della spesa per finanziare lo stato sociale in un Paese che sta invecchiando rapidamente, c’è bisogno di investimenti seri ed innovativi che facciano crescere la ricchezza nazionale ben oltre il misero punto di PIL".

Infine la Csu chiede "sia fatta chiarezza al più presto sul c.d. ‘piano parallelo’ e vengano accertate le eventuali responsabilità penali, politiche ed amministrative".

