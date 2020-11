La Colletta Alimentare cambia forma ma non la sostanza: aiutare i bisognosi

Sentiamo Remo Contucci e Gian Luca Benini

Presentata ai Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini la 24° edizione della colletta alimentare. L'appuntamento di quest'anno, in programma dal 21 novembre all'8 dicembre, si svolgerà con nuove modalità per rispettare le norme anti-contagio. Non verrà chiesto di comprare prodotti e non ci saranno volontari a raccogliere il cibo, chi vorrà potrà contribuire donando 2, 5 o 10 euro direttamente alle casse dei supermercati.

Banco Alimentare che permette alla Caritas di San Marino di sopperire alla quasi totalità delle richieste di aiuto. Prima della crisi sanitaria erano 60 le famiglie sammarinesi seguite, oggi il numero è salito a circa 100. “Il gesto di grande semplicità cui siamo chiamati con la colletta alimentare – evidenziano i Capi di Stato – diventa occasione per contribuire al soddisfacimento di un bisogno fondamentale”.

Nel servizio le interviste a Remo Contucci (Responsabile Colletta Alimentare San Marino) e Gian Luca Benini (Banco Alimentare Emilia-Romagna Onlus)