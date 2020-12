PALAZZO PUBBLICO La Commissione di Vigilanza incontra i vertici di San Marino Rtv

A Palazzo Pubblico, Commissione di Vigilanza e vertici di San Marino Rtv a confronto. Al centro, la possibilità di ottenere un segnale che copra l'intera penisola italiana, la nuova sede e la sicurezza dei dipendenti, la programmazione dell'emittente. Il Presidente del CdA, Pietro Giacomini e il Direttore Generale Carlo Romeo hanno illustrato il contesto in cui si trova ad operare attualmente la Radiotelevisione di Stato e le prospettive più immediate. Il Presidente della Commissione di Vigilanza Giovanni Lonfernini ha inoltre ringraziato la Rtv ed il personale coinvolto per la professionalità dimostrata nella recente tornata elettorale per le Giunte di Castello, sottolineando l'importanza del servizio pubblico per la comunità sammarinese.

