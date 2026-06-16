La Compagnia degli Invincibili e la forza di abbattere i muri

L'architetto Louis Kahn amava ripetere che anche un mattone vuol essere qualcosa di più di un semplice mattone. La Compagnia degli Invincibili ci ha aggiunto qualcosa di semplice ma fondamentale: "Figuratevi una persona". Una persona che ha dovuto faticare il doppio per ottenere la metà. Che ha imparato, a proprie spese, che i muri non sono solo quelli di mattoni. Perché ogni essere umano desidera la stessa cosa: essere visto, riconosciuto, accolto. Non come un limite, non come un'etichetta, ma come una possibilità. All'Auditorium Little Tony di Serravalle è accaduto qualcosa che è andato oltre il teatro. Sul palco della Compagnia degli Invincibili non sono saliti attori chiamati a interpretare un ruolo. Sono salite persone. Con le loro fragilità, i loro sogni, le loro paure e la loro straordinaria forza. Davanti a una platea gremita e profondamente coinvolta, gli Invincibili hanno raccontato che i muri non sono soltanto quelli di cemento.

Sono i pregiudizi, le paure, le distanze che separano chi è considerato "normale" da chi troppo spesso viene definito "diverso". E hanno mostrato che quei muri possono essere abbattuti. Con autenticità disarmante hanno trasformato le macerie in speranza. Hanno dimostrato che ciò che sembra una fragilità può diventare una forza, che ogni ferita può generare incontro e che nessuno cresce davvero da solo.

Tra sorrisi, silenzi e occhi lucidi, il pubblico ha compreso che il vero messaggio dello spettacolo non riguardava soltanto l'inclusione, ma tutti noi. Perché la domanda che gli Invincibili hanno lasciato sospesa è la stessa che dovremmo porci ogni giorno: quante persone restano ancora dietro un muro costruito dai nostri giudizi? E quanto sarebbe più ricca la nostra comunità se imparassimo a costruire ponti invece di confini? L'applauso finale è lungo, intenso, commosso.

Ma il momento più importante è arrivato dopo. Quando ciascuno è tornato a casa portando con sé una consapevolezza nuova: il valore di una persona non si misura da ciò che le manca, ma da ciò che può donare agli altri. È proprio questa la lezione più preziosa degli Invincibili. Che nessuno è un semplice mattone. E che ogni persona, quando trova qualcuno disposto ad ascoltarla, può diventare qualcosa di infinitamente più grande.







