SANITÀ La comunicazione come strumento di cura, al centro della formazione degli infermieri Una professione sempre più importante ma che sta perdendo attrattività.

Non solo competenza professionale, per gli infermieri diventa necessario il potenziamento di quella relazionale. Per questo il neo nato ordine di San Marino, che è diventato operativo lo scorso febbraio, mette al centro del suo primo corso di formazione proprio la comunicazione. Il percorso formativo è uno dei compiti peculiari dell'ordine. A sottolineare l'importanza della comunicazione, diventata uno strumento di cura, sia il Segretario ala Sanità Mariella Mularoni che il direttore sanitario Iss Sergio Rabini.

Ascolto, empatia, rapporto con i colleghi. Una esigenza di formazione specifica che nasce proprio in forza della posizione intermedia di una professione sempre più importante nel mondo sanitario moderno ma che sta perdendo attrattività. Per questo è necessario lavorare in prospettiva. Affinché il problema della carenza di personale non colga San Marino impreparata.

Nel video l'intervista ad Andrea Ugolini, presidente ordine professioni infermieristiche

