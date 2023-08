La comunità argentino-sammarinese piange la scomparsa di María Fernanda Francesconi

L’intera comunità argentino-sammarinese piange l’improvvisa scomparsa di María Fernanda Francesconi, di 41 anni. Fernanda, tornata a Rosario nel 2017, aveva vissuto 11 anni a San Marino, dove si era distinta per aver lavorato come interprete presso i Soggiorni Culturali e come insegnante di Spagnolo, oltre che come Assistente di Direzione presso la Giochi del Titano. Gli amici sammarinesi e tutte le persone che l’hanno conosciuta in questi anni in Repubblica si uniscono sgomenti al cordoglio per la morte prematura di Fernanda, una donna e una mamma che tutti ricordano per la dolcezza, il sorriso aperto, l’altruismo, l’amore per le diverse culture del mondo e per la vita. Domenica 3 settembre alle 16.00 avrà luogo una camminata con rosario fino al Santuario di Saiano, a cui seguirà la messa in sua memoria, alle ore 17.00.