La conquista sociale dell'Arengo: a Palazzo la dissertazione del prof Casali

È stato da sempre il fulcro degli studi del percorso da storico del professore Verter Casali. Forse perché - premette subito - l'Arengo è un evento tutto sammarinese, a differenza di altri che abbiamo dovuto prima subire e poi gestire. In quel 25 marzo del 1906 - ricorda il Segretario alla Cultura Belluzzi - i nostri padri si sono costituiti in Arengo Generale dei Capifamiglia e cambiarono il corso della storia di San Marino. Poi la dissertazione che affronta prima l' excursus storico che parte dal nome stesso da cui deriva la parola Arengo, per arrivare al sentimento di democrazia e giustizia che 116 anni fa animò le persone che resero possibile un storica conquista sociale. Anche per questo oggi in tanti hanno scelto di esserci, nella Sala del Consiglio Grande e Generale, davanti ai Capitani Reggenti, per ascoltare la lectio magistralis de professore Casali, nel giorno in cui le porte di Palazzo Pubblico si aprono alla cittadinanza per riscoprire il valore del patrimonio storico e culturale. “Premesse, storiche, sviluppo ed attuazione”, i tre filoni in cui si è snodata la dissertazione del prof Casali e che ha permesso di far rivivere non solo i passaggi di quella pagina di storia unica, ma anche i valori che l'hanno accompagnata. Identità, senso di responsabilità e di comunità. Da riscoprire in un questo momento storco, per rafforzare quel senso storico di coesione e di partecipazione.

Nel video l'intervista al prof Verter Casali