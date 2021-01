ATTACCHI IN CONSIGLIO La Consulta per l'Informazione si rivolge alla Reggenza: "Vostro ruolo di garanzia funga da argine a pericolose derive"

Una delegazione del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione, composta dal Presidente Roberto Chiesa, dal segretario Antonio Fabbri e dal consigliere Luca Pelliccioni, è stata ricevuta questa mattina in udienza privata dalla Reggenza. Un incontro chiesto dalla Consulta per manifestare ai Capi di Stato la preoccupazione degli operatori dell'informazione riguardo a prese di posizione, accuse e offese spesso lanciate da esponenti politici nei confronti di giornalisti e testate.

"Comportamenti gravi – ritiene la Consulta – soprattutto quando tenuti in consessi istituzionali come l'Aula consiliare dove chi è chiamato in causa non ha possibilità di replica". “Toni che si sono realmente alzati oltre il limite in alcune occasioni” - concorda la Reggenza, garantendo di voler vigilare affinché tali episodi non si ripetano. Il Direttivo ringrazia, infine, i Capi di Stato per la sensibilità dimostrata, “confidando che il Loro ruolo super partes e di garanzia possa fungere da argine a pericolose derive”.



