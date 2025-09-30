La conviviale del Rotary club dedicata alla tv: ospite Manuela Moreno Sulla possibilità di collaborare con San Marino Rtv, la giornalista Rai: "Non escludo nulla nella vita"

Si parla di tv e se la protagonista è Manuela Moreno, giornalista e conduttrice Rai, anche Rtv – sua consociata – dice la sua alla conviviale del Rotary Club. Durante la serata un ricordo di Pippo Baudo, attraverso le parole del direttore generale di entrambe le emittenti: “Non era solo un personaggio televisivo – sottolinea Roberto Sergio – era la televisione”. Pioniere e innovatore, alla professionalità abbinava disponibilità e cortesia. Ricordato anche il legame con San Marino, attraverso un programma seguito e amato di cui era protagonista su Rtv: “Una serata sul Titano”, in onda per due edizioni tra il 2014 e il 2015.

Riflettori poi su Manuela Moreno, che racconta la sua carriera, gli anni al tg2, fino agli approfondimenti come Tg2 Post e da ultimo Filorosso. Ma come rilanciare la tv generalista e l'informazione?

"Forse l'unica chiave è quella di riuscire a dare qualcosa in più - risponde la Moreno -, cioè uscire dalla notizia in quanto tale e cercare di dare, non le interpretazioni, ma vari punti di vista, grazie agli ospiti, grazie al racconto, al dibattito, a quello che ormai non piace più tanto, ma comunque continua a resistere in televisione, che è il talk show. Bisogna forse modificarlo un po', cambiarlo un po', tenendo conto che le notizie, tanto quando arriviamo a sera, le sappiamo già tutte. E cercare di coinvolgere il pubblico rendendolo forse più interattivo".

Alla domanda di Rtv sulla possibilità che lei collabori con la tv di Stato sammarinese, Moreno non chiude totalmente la porta: "Non escludo nulla nella vita, sai, non escludo mai nulla - afferma lei -. Mi farebbe molto piacere perché ho scoperto una realtà che non conoscevo molto interessante".

Tra gli ospiti anche il presidente di Rtv, Pasquale Valentini, al quale il presidente del Rotary Carlo Romeo, già direttore dell'emittente, rivolge i suoi auguri per il rilancio della Tv di Stato.

Nel video l'intervista a Manuela Moreno, giornalista e conduttrice Rai

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: