LATTE

La Cooperativa Agricola Scarl teme la liquidazione coatta e va dalla Reggenza

"L'ha minacciata il Segretario Canti se non accettiamo l'appalto per la cessione" dichiara il Presidente Guidi che parla di investimenti dal 2016 per 1.837.000 euro. "Se si abbina produzione a commercializzazione possiamo salvarci"