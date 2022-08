LATTE La Cooperativa Agricola Scarl teme la liquidazione coatta e va dalla Reggenza "L'ha minacciata il Segretario Canti se non accettiamo l'appalto per la cessione" dichiara il Presidente Guidi che parla di investimenti dal 2016 per 1.837.000 euro. "Se si abbina produzione a commercializzazione possiamo salvarci"

Mezz'ora a colloquio con le massime autorità dello Stato per rappresentare le loro ragioni. La delegazione della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, era guidata dal Presidente Giuseppe Guidi. È l'ultimo atto di una vertenza che oramai va avanti da tanti mesi. I soci della cooperativa ora temono la Liquidazione Coatta Amministrativa: “Il Segretario Canti l'ha minacciata – dichiara Guidi – se non deliberiamo di accettare l'appalto per la cessione della Centrale del Latte. La Centrale del Latte l'abbiamo avuto noi dal gennaio 2016, abbiamo investito 1.837.000 euro e prima dell'assegnazione ad altri noi abbiamo il diritto-dovere di pensare alla continuità. È una cooperativa che se abbina produzione e commercializzazione, probabilmente si salva”.

Durante il colloquio la cooperativa ha lasciato alla Reggenza un documento sull'attività svolta, dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2022: “Noi – aggiunge Guidi – pensiamo di non aver sbagliato niente e di aver lavorato bene nella ristrutturazione, nella tecnologia, nei nuovi prodotti, nella qualità, nei rapporti con le istituzioni italiane, sammarinesi e russe”. A conclusione dell'incontro i socie della cooperativa esprimono gratitudine ai Capitani Reggenti: “Sono stati molto cortesi ad ascoltarci e – conclude Guidi – hanno cercato di entrare anche nel merito degli argomenti”.

