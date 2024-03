VIABILITÀ La Coppi Bartali a San Marino: le strade chiuse a Chiesanuova, Fiorentino, Città, Borgo Maggiore e Faetano

La Coppi Bartali a San Marino: le strade chiuse a Chiesanuova, Fiorentino, Città, Borgo Maggiore e Faetano.

A partire dalle 14 di oggi la “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” transiterà nel pomeriggio sul territorio sammarinese. L’entrata dei ciclisti è prevista per le 14:00 circa dal confine di Chiesanuova per poi uscire dal confine di Faetano all’altezza della Ceramiche del Conca (via Saline) alle ore 15:00 circa.



La Gara transiterà in cinque castelli di San Marino, ecco in quali strade:

CHIESANUOVA Confine di Stato Chiesanuova; Strada di Fontescara; Strada dell’Olmeda; Strada del Ponte;

FIORENTINO Via Ventun Settembre; Via Impietrata; Via del Serrone;

CITTÀ Via del Voltone; Viale F. d’Urbino; Stradone; Via Piana;

BORGO MAGGIORE Via Oddone Scarito; Strada Sottomontana; Strada Quinta Gualdaria;

FAETANO Strada dei Seralli; Strada Quinta Gualdaria; Strada del Marano; Via delle Saline; Confine di Stato Faetano – Ceramica del Conca.



Il tratto di strada, a San Marino Città, compreso tra la rotatoria ex Stazione (P2) fino all’incrocio di via Piana con Via Gino Giacomini (Ufficio Tecnico) sarà chiuso con ordinanza dalle ore 13:30 alle ore 15:00 per consentire l’installazione di una struttura gonfiabile dove sarà previsto il traguardo dell’arrivo del gran premio della montagna.

Le strade interessate dal passaggio della gara, saranno chiuse per circa (20/30 minuti) per consentire il passaggio degli atleti in sicurezza. La Polizia Civile invita gli utenti a valutare strade alternative o evitare di mettersi in marcia. Una volta passati gli atleti la circolazione verrà ripristinata.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: