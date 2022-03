La Coppi e Bartali passa sul Titano, ecco le strade chiuse

Si corre oggi la terza delle sei tappe in programma della gara Coppi Bartali. Una corsa da 147 chilometri complessivi, partirà alle 12.00 dal Piazzale lo Stradone per poi proseguire verso Fiorentino e attraversare il confine in direzione Monte Grimano.









Per consentire il passaggio della gara ciclistica, garantendo la sicurezza degli atleti, l’ordinanza numero 23 della Segreteria di Stato Affari Interni, in osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e alla sosta delle seguenti vie e piazze:

- Via G.B. Belluzzi, P.le Lo Stradone, Viale Federico d’Urbino (dall’incrocio con Via Paolo III° fino a incrocio con Via della CellaBella) e relativi parcheggi a raso dalle ore 23.00 di mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 18.00 di oggi e comunque fino al termine della manifestazione;

- Via Piana (dall’intersezione con Via G. Giacomini all’intersezione con Via P. Tonnini), Via Paolo III°, V.le Federico d’Urbino, P.zza delle Nazioni Unite, P.le Marino Calcigni (P1B), P.le Marino Giangi (P2A), P.le della Stazione (P2B), Parcheggio P8 dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di oggi e comunque fino al termine della manifestazione;

- interdizione al transito di Via del Voltone, Via del Serrone, Via Impietrata, Via Ventun Settembre, Strada del Ponte, Strada dell’Olmeda (fino all’intersezione con Strada La Venezia), Strada La Venezia, Strada del Lavoro (fino all’intersezione con Strada Prima Gualdaria), Strada Prima Gualdaria, Via Montalbo (dall’intersezione con Strada Prima Gualdaria a intersezione con Via Piana), Via Piana (dall’intersezione con Via Montalbo fino all’intersezione con Via P. Tonnini) dalle ore 13:15 alle ore 16:15 di oggi e comunque fino al termine della manifestazione.



I percorsi alternativi sono debitamente segnalati e viene garantito il transito ai mezzi di soccorso.