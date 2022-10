La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna San Marino per "totale inattività dei giudici"

La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato San Marino perché a causa "della totale inattività delle autorità giudiziarie che ha portato alla prescrizione dell'azione penale", le vittime non hanno potuto far valere i loro diritti in un'aula di tribunale. La sentenza riguarda due storie distinte, in cui le vittime volevano costituirsi parti civili. La prima concerne una denuncia presentata da due cittadini sammarinesi contro un uomo per lesioni personali. La seconda riguarda invece un minore che avrebbe subito atti di bullismo durante una gita scolastica.

"La Cedu osserva che non è in dubbio che le indagini penali, nei casi in questione, sono state interrotte a causa della totale inattività del giudice istruttore", si legge nella sentenza. "Ne consegue che il mancato esame delle richieste di costituzione di parte civile dei ricorrenti è dovuto a circostanze imputabili esclusivamente alle autorità giudiziarie, che hanno causato la prescrizione dell'azione penale", proseguono i giudici di Strasburgo. "Di conseguenza, ai ricorrenti è stata negata la possibilità di far valere le proprie pretese civili attraverso la via che avevano scelto di percorrere e che era stata messa a loro disposizione nell'ordinamento giuridico interno", evidenziano alla Corte di Strasburgo.