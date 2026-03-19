La Croce Bianco Azzurra raggiunge quota 5mila interventi Dal 2012 attività tra San Marino e Italia: oltre 200 persone formate nelle manovre salvavita

La Croce Bianco Azzurra raggiunge quota 5mila interventi.

La Croce Bianco Azzurra di San Marino raggiunge quota 5mila servizi effettuati e festeggia un traguardo definito “importantissimo” dal presidente Gian Luca Mazza.

Fondata nel 2011 e operativa dal 2012, la pubblica assistenza sammarinese svolge la propria attività esclusivamente su base volontaria, operando sia sul territorio della Repubblica sia in Italia. Un impegno che, come sottolineato nella nota, rappresenta “una enorme essenza di amore ed altruismo”. “Il volontariato è aggregazione, umiltà, confronto e naturalmente amore verso il prossimo”, evidenzia Mazza, che ha voluto ringraziare tutti coloro che negli anni hanno contribuito alle attività dell’associazione: dai volontari attualmente in servizio a chi in passato ha fatto parte del gruppo, fino a chi ha dedicato anche solo un’ora del proprio tempo.

Sono oltre 200 le persone che hanno appreso e ottenuto l’accreditamento nelle manovre salvavita, come la disostruzione delle vie aeree e il massaggio cardiaco: più del 15% di coloro che hanno fatto parte dell’associazione oggi svolge queste attività a livello professionale, “donando amore e professionalità quotidiana”, sottolinea il presidente.

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