La Croce Rossa di San Marino avvia raccolta fondi: ecco come donare.

Anche la Croce Rossa Sammarinese si unisce all'onda di solidarietà per le vittime del sisma in Turchia e Siria. Per questo promuove una raccolta di fondi per portare un contributo economico alle popolazioni di quelle regioni. CRS ha già stanziato diecimila euro e invita ora la cittadinanza a donare. Le donazioni - scrive - possono essere effettuate presso tutte le banche sammarinesi, nei conti correnti della CRS, con la motivazione: Terremoto in Turchia e Siria.

Intanto è in partenza il quarto invio di farmaci e di presidi sanitari verso l’Ucraina. Con questa spedizione le donazioni finora ricevute, sommate ai ventimila euro stanziati, sono state tutte utilizzate, conferma il presidente in una nota.

Operazione umanitaria compiuta in collaborazione con “Carità senza confini”, collaborazione che prosegue tutt’ora. Per questo la Croce Rossa del Titano, per non disperdere le varie donazioni, propone di unificare le iniziative di associazioni e cittadini, in modo da non creare doppioni, cercando di impiegare al meglio le risorse, senza alcuna dispersione. La CRS invita i cittadini anche ad iscriversi al sodalizio.

Anche l’iscrizione si può effettuare nelle banche sammarinesi col contributo minimo di 30 Euro, specificando la motivazione del versamento con “iscrizione”.

