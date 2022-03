La Croce Rossa Sammarinese ricevuta dai Capitani Reggenti

Un momento di confronto e dialogo per illustrare le varie attività che sta portando avanti la Croce Rossa Sammarinese e le misure da attuare per accogliere la popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Questi i temi centrali dell'incontro di questa mattina a Palazzo Pubblico tra i Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini e la Croce Rossa Sammarinese rappresentata dal presidente Raimondo Fattori e dal vice presidente Giuliano Giardi.

"Il momento è tragico - sottolinea Raimondo Fattori - tutte le popolazioni che stanno fuggendo comportano una necessaria accoglienza, raccolta di fondi, in maniera di essere pronti ad accogliere queste persone nel miglior modo possibile".

Presente anche il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta che ha evidenziato l'importante ruolo che svolge la Croce Rossa in territorio e ha sottolineato come tutta la macchina dell'accoglienza per la popolazione ucraina sia stata attivata.

"L'ospitalità che noi siamo tenuti e chiamati a dare ai rifugiati, alle persone che stanno arrivando e che sono arrivate a San Marino da un territorio in cui è in corso un conflitto - spiega Ciavatta - deve essere la migliore possibile e questa richiede l'inserimento nei percorsi di istruzione, insegnamento della lingua italiana e tutta l'assistenza sanitaria possibile. Tutte le collaborazioni con tutte le strutture di San Marino son le benvenute e necessarie".

Nel servizio l'intervista a Raimondo Fattori (Presidente Croce Rossa Sammarinese) e Roberto Ciavatta (Segretario di Stato alla Sanità)