La Croce Rossa sammarinese riprende la regolare attività

Terminata l'epidemia da Coronavirus, anche la Croce Rossa della Repubblica può tornare alla normalità. Al fianco della comunità sin dalla prima guerra mondiale, anche questa volta la Croce Rossa sammarinese ha fatto la sua parte, combattendo in prima linea contro il Coronavirus. Lo ha fatto trasportando pazienti, consegnando i tamponi da analizzare o i farmaci ai soggetti in quarantena. Facendo tutto il possibile, anche attraverso cospicue donazioni, per alleggerire la mole di lavoro del Pronto Soccorso, libero, così, di occuparsi dei casi più urgenti.

Ma adesso, a emergenza finita, la Croce rossa può riprendere la sua regolare attività. Quella precedente all'epidemia. Le operazioni della Croce rossa, nel corso dell'emergenza, sono state impegnative e non prive di rischi. Ma nessuno di loro, anche grazie alle contromisure adottate, ha contratto il virus. Adesso non resta che sperare che l'epidemia rimanga soltanto un brutto ricordo.

Nel servizio l'intervista a Giuliano Giardi, Presidente Croce Rossa sammarinese

